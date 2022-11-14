В "Роскосмосе" пока не определились со сроками завершения эксплуатации МКС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Окончательный сценарий судьбы Международной космической станции (МКС) пока не определен, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Сейчас обсуждаем продолжение работы МКС после 2024 года. Наши партнеры уже провели техническую оценку своего сегмента и приняли решение, что станцию можно эксплуатировать до 2028-2030 гг. (...) Мы продолжаем оценку состояния российского сегмента станции. По предварительным оценкам, после 2024 года станция еще будет продолжать работать. Когда именно после 2024 года мы закончим - этот вопрос пока еще не определен", - сказал Крикалев в интервью телеканалу "Мир".

По его словам, окончательный сценарий судьбы МКС не определен."Это может быть космический музей, продолжение космических экспериментов. Возможно создание некоторого сборочного стапеля, на котором может создаваться несколько модулей и их можно состыковать вместе", - сказал Крикалев.