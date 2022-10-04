Россия продолжит полёты на МКС до появления собственной космической инфраструктуры

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит полёты на Международную космическую станцию (МКС) до появления собственной космической инфраструктуры, которая обеспечит ей постоянное присутствие на низкой околоземной орбите, сообщил во вторник исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы с нашим правительством продлеваем участие в работе станции до 2024 года и начинаем думать о проектировании и строительстве новой станции, но мы понимаем, что это не произойдёт быстро, поэтому, наверное, мы продолжим летать до момента появления новой инфраструктуры, которая обеспечит нам постоянное присутствие на низкой околоземной орбите, по крайней мере", - заявил Крикалёв в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии SpaceX Crew-5.

"Мы продолжаем летать вместе, мы продолжим летать с NASA до 2024 года", - добавил он.

Соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта МКС после 2024 года, однако точная дата завершения работ не определена. Как заявлял глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом работ на новой Российской орбитальной станции. По словам генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Соловьева, первые модули новой станции планируется запустить в 2028 году.

NASA неоднократно заявляло о планах продлить работу МКС. Как сообщили 11 августа в Многостороннем координационном совете МКС, партнёры по станции намерены обсудить этот вопрос с своими правительствами.