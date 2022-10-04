"Роскосмос" надеется продлить участие России в проекте МКС в следующем году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Роскосмос" надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте Международной космической станции (МКС) после 2024 года, сообщил во вторник исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы знаем, что NASA уже приняло это решение, другие международные партнёры ведут обсуждение и готовы принять его. И мы начинаем обсуждать продление нашего участия в программе МКС с нашим правительством и надеемся получить разрешение продолжать в следующем году", - заявил Крикалёв в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии SpaceX Crew-5.

Текущее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта МКС после 2024 года, однако точная дата завершения работ не определена. Как заявлял глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом работ на новой Российской орбитальной станции. По словам генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Соловьева, первые модули новой станции планируется запустить в 2028 году.

NASA неоднократно заявляло о планах продлить работу МКС. Как сообщили 11 августа в Многостороннем координационном совете МКС, партнёры по станции намерены обсудить этот вопрос с своими правительствами.