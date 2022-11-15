Лавров приветствовал переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая и рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении обновленного партийно-государственного аппарата КНР, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он сказал это на встрече с главой МИД Китая Ван И на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали.

"Я очень рад нашему с вами десятому, между прочим, контакту в этому году. Наши руководители тоже активно общаются, последний контакт состоялся в Самарканде, на полях заседания Совета глав государств ШОС. Мы подтвердили те задачи, которые нам надо решать уже на новом этапе наших отношений", - сказал Лавров.

"Хотел бы также уже лично поздравить вас с успешным проведением двадцатого съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса", - добавил он.

По словам министра, в Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата по итогам съезда и предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей "будет обеспечена преемственность подходов на направлении нашего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

"Нет сомнений, что мы сможем задействовать новые возможности для более полного раскрытия потенциала двусторонних связей", - сказал Лавров.

Он также лично поздравил Ван И с избранием в политбюро ЦК КПК.

"Уверен, что мы сегодня полезно обсудим те задачи, которые поставлены нашими лидерами", - подчеркнул глава МИД России.