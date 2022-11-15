Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китай выступает против исключения России из "группы двадцати" и других международных площадок, заявил на Бали глава МИД КНР Ван И.

"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Ван И отметил, что намерен обсудить с российским коллегой "вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".