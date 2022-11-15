Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов

Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китай выступает против исключения России из "группы двадцати" и других международных площадок, заявил на Бали глава МИД КНР Ван И.

"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Ван И отметил, что намерен обсудить с российским коллегой "вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".

G20 МИД Китай Сергей Лавров Ван И Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Численность людей на Земли во вторник достигнет 8 млрд

Brent подешевела до $92,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 15 ноября

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-4" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

Белорусская милиция усилила меры безопасности в 14 районах страны, прилегающих к Украине

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате ущерба Украине

Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });