Патрушев обвинил США в использовании Киева как тарана против России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США наращивают военную мощь, размещают силы НАТО близ российских границ и используют киевский режим в качества тарана против России, заявил на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Объявляя нашу страну источником нестабильности, США формируют антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают силы НАТО у наших границ. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России", - сказал он.

По его мнению, цель Соединенных Штатов - "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну".

Патрушев отметил, что американцы отразили свои подходы в новой стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом Джо Байденом месяц назад.

"В этом основополагающем документе, определяющем долгосрочную политику США, в очередной раз подчеркивается исключительность Америки, подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии. Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, Вашингтон готов пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей", - сказал секретарь Совбеза.

"Современные американские политики всячески поддерживают эскалацию военного конфликта на Украине, активно участвуя в гибридной войне против нашей страны", - продолжил он.

Он считает, что политики США "должны быть благодарны за сохранение американской государственности во второй половине XIX века". "Тогда Российская империя, оказав военную помощь США в ходе Гражданской войны, поддержала президента Авраама Линкольна и не допустила реализации планов англичан и французов по разрушению американского государства", - напомнил Патрушев.

"Сегодня Россия противодействует возродившемуся при поддержке коллективного Запада неонацистскому киевскому режиму и оголтелой русофобии, борется с геноцидом русскоязычного населения и отстаивает международное право, основанное на фундаментальных принципах ООН, а не на правилах, придуманных США в целях удержания своей гегемонии, - заявил секретарь Совбеза. - Освобождение Украины от неонацизма положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире".