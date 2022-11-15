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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в Центральной России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО", - сказал Патрушев во вторник в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.

"Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике", - добавил Патрушев.

Николай Патрушев Совбез РФ Украина
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