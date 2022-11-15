Проект Северного широтного хода приостановили в пользу развития восточного направления

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приостановило проект строительства Северного широтного хода (СШХ) в пользу развития восточного направления. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2022".

"Северный широтный ход – мы пока этот проект приостановили", - заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос о СШХ.

"Сейчас мы в первую очередь выстраиваем и все силы концентрируем на восточном направлении, строительстве Восточного полигона (РЖД - ИФ)", - сказал он.

"Плюс мы усиливаем работу по строительству Мурманского железнодорожного узла. У нас проект главный прошел экспертизу, и мы до конца года проведем конкурс по определению подрядчика. То есть это направление тоже будем развивать", - добавил вице-премьер.

"После того как мы два основных наших направления – с учетом изменившейся логистики – запустим, мы вернемся еще раз к Северному широтному ходу. Он достаточно дорогостоящий проект, но я считаю, что он безусловно имеет перспективу развития", - подчеркнул Хуснуллин.

Создание ж/д магистрали Северный широтный ход (Обская-Салехард-Надым-Хорей) пропускной способностью 23,9 млн тонн грузов в год призвано сократить протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также обеспечить развитие Арктики.

В августе вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что правительство прорабатывает источники финансирования строительства Северного широтного хода. По его словам, было предварительно одобрено выделение более 70 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Он отметил, что этих средств недостаточно для полной реализации проекта, поэтому ведется работа по поиску дополнительных источников финансирования.

В октябре сообщалось, что "Газпром" приступил к реализации проекта строительства (реконструкции) железнодорожного участка "Надым - Пангоды", который должен стать частью Северного широтного хода.

В середине апреля президент Владимир Путин поручил приступить в 2022 году к активному строительству Северного широтного хода. Ранее правительство предлагало отложить на год строительство СШХ из-за невозможности реализовать концессионные соглашения.