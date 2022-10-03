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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

"Газпром" начал строить железнодорожный участок Северного широтного хода

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" приступает к реализации проекта строительства (реконструкции) железнодорожного участка "Надым - Пангоды", который станет частью создаваемого Северного широтного хода, говорится в сообщении концерна.

Северный широтный ход (СШХ) позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общая протяженность СШХ - около 700 км.

Для строительно-монтажных работ на участке "Надым - Пангоды" (протяженность - 109 км), находящемся в зоне ответственности "Газпрома", заключен договор генерального подряда.

Заказчик контракта на выполнение комплекса работ по созданию объектов, входящих в состав стройки "Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии "Надым - Пангоды" - ООО "Газпром перевозки Надым". По данным системы госзакупок, сумма контракта на период до конца 2027 года составит 43,166 млрд рублей. Основной объем финансирования придется на 2023-2025 годы. Контракт с единственным подрядчиком был заключен 12 сентября.

По условиям контракта, будут проведены реконструкция и усиление до требуемых технических параметров действующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе земляного полотна, мостовых переходов, объектов энергетического и транспортного хозяйства, а также связи.

"Газпром" планирует использовать новый транспортный маршрут в ЯНАО для вывоза углеводородной продукции с месторождений компании в регионе, а также для доставки туда грузов и персонала.

В декабре 2019 года между "Газпромом" и Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписано соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного Северного широтного хода.

ОАО "РЖД" совместно с ООО "СШХ" планируют обеспечить, в частности, сооружение участка "Обская - Салехард - Надым", реконструкцию участка "Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" и строительство железнодорожных частей мостов через реки Обь и Надым.

"Газпром" обеспечит ввод в эксплуатацию железнодорожной линии "Надым - Пангоды". Для реализации проекта создано специальное дочернее общество - ООО "Газпром перевозки Надым".

В мае 2022 года президент Владимир Путин поручил обеспечить в текущем году начало работ по строительству железнодорожного Северного широтного хода на всех участках данного строительства, напоминает "Газпром".

СШХ Газпром ЯНАО Росжелдор РЖД
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