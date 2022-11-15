Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Власти ЯНАО сообщили, что проектирование Северного широтного хода идет по графику

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Перенос сроков строительства Северного широтного хода (СШХ) объясним, но его реализация не останавливается, проектирование идет по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода объясним и понятен. Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме. Как только будут достигнуты цели по развитию восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ", - отметили в пресс-службе.

Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что строительство СШХ возобновится после завершения работ на Восточном полигоне, а пока проект приостановлен.

"Сейчас приоритетными проектами в сфере железных дорог для нас являются развитие Мурманского железнодорожного узла и строительство инфраструктуры на Восточном полигоне. После их реализации мы вернемся к работам по строительству Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе", - сказал он.

СШХ позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" в ЯНАО. Его общая протяженность составит около 700 км.

СШХ ЯНАО Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 15 ноября

"Аэрофлот" в ноябре начнет летать из четырех регионов РФ в Турцию, Индию, Таиланд

"Автодор" намерен на четверть увеличить сборы с сети платных автотрасс в РФ в 2022 году

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений
Взрыв на Крымском мосту

Второй железнодорожный путь на Крымском мосту планируют восстановить к лету

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });