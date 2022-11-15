Власти ЯНАО сообщили, что проектирование Северного широтного хода идет по графику

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Перенос сроков строительства Северного широтного хода (СШХ) объясним, но его реализация не останавливается, проектирование идет по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода объясним и понятен. Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме. Как только будут достигнуты цели по развитию восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ", - отметили в пресс-службе.

Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что строительство СШХ возобновится после завершения работ на Восточном полигоне, а пока проект приостановлен.

"Сейчас приоритетными проектами в сфере железных дорог для нас являются развитие Мурманского железнодорожного узла и строительство инфраструктуры на Восточном полигоне. После их реализации мы вернемся к работам по строительству Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе", - сказал он.

СШХ позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" в ЯНАО. Его общая протяженность составит около 700 км.