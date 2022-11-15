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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Двое членов экипажа пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Иркутской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - При жесткой посадке во вторник в Жигаловском районе Иркутской области вертолета Ми-8 пострадали два человека, сообщил "Интерфаксу" начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

"Двое пострадали. Члены экипажа - бортмеханик и командир экипажа. Сейчас только довезли в центральную районную больницу. Предварительно, у бортмеханика - травма средней или тяжелой степени тяжести", - сказал Дрегер.

"Поэтому сейчас врачи, когда осмотрят, и примут решение, можно транспортировать в Иркутск или нет, пока мы еще не знаем состояние, пока это предварительно", - добавил он.

По данным Дрегера, на борту вертолета были три члена экипажа и стюардесса.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате происшествия. Экипаж жестко севшего Ми-8 авиакомпании "Ангара" эвакуировали вездеходом.

Вертолет вынужденно сел в 78 км от поселка Жигалово в лесу. Борт летел из Иркутска в Жигалово.

Органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

Иркутская область
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