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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Совершивший жесткую посадку в Иркутской области Ми-8 вез вахтовиков на Ковыкту

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вахтовики находились на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"На борту экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на место происшествия отправились спасатели.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Ми-8 совершил вынужденную посадку в 78 км от поселка Жигалово в лесном массиве. Борт летел из Иркутска в Жигалово.

Иркутская область Ми-8 Игорь Кобзев
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