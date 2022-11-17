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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Еврокомиссия передаст Украине дополнительное энергетическое оборудование к зиме

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что поставит дополнительное энергетическое оборудование и предметы экстренной помощи на Украину.

"Ключевым приоритетом наших гуманитарных операций сегодня является увеличение помощи в подготовке к зиме. ЕС работает круглосуточно, чтобы помочь поддерживать электроснабжение на Украине. Через механизм гражданской защиты ЕС мы поставляем на Украину электрогенераторы и жизненно важное энергетическое оборудование", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич, чьи слова приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

В ноябре "комиссия координирует новую поставку экстренной помощи объемом более 1,8 тысячи тонн, в том числе оборудования для энергетики". Таким образом, объясняют в Брюсселе, общий объем помощи материалами и оборудованием, направляемой на Украину, достигает 74 тысяч тонн на сумму более 450 млн евро и дополняет уже оказанную с начала событий на Украине финансовую гуманитарную помощь на 523 млн евро.

Последняя партия помощи, уточняют в Еврокомиссии, поступила из Бельгии, Германии, Люксембурга, Словакии, Финляндии и Швеции. Речь идет об оборудовании энергоснабжения, временных укрытиях, наборах для оказания первой помощи, защитной одежде, противопожарном оснащении, водовозах и автобусах.

Еврокомиссия Янез Ленарчич Украина Евросоюз Бельгия Германия Швеция Финляндия Люксембург
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