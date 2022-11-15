Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на полдня 16 ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост, который ремонтируют после взрыва, будет закрыт для движения автомобилей 16 ноября на 12 часов, сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Крыма во вторник.

"16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - говорится в сообщении.

В Минтрансе попросили не планировать на этот период поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Грузовым автомобилям министерство рекомендовало для проезда из Крыма в другие субъекты РФ и обратно выбирать маршрут через новые регионы.

Ранее мост уже закрывали на 12 часов 8 и 12 ноября. В эти дни строители надвинули два новых пролета автомобильной части.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. В результате взрыва погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря. Перевезти груз, доставляемый в Крым фурами, возможно по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна к 1 декабря 2023 года. Работы будет выполнять ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.