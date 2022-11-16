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Суд признал банкротом IT-компанию "Техносерв Консалтинг"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Техносерв Консалтинг", выделенное при разделе активов группы "Техносерв", говорится в сообщении компании на Федресурсе.

Суд ввел конкурсное производство в ООО "Техносерв Консалтинг" сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Павел Баранов. Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 марта 2023 года.

Процедура наблюдения в отношении ООО "Техносерв Консалтинг" была введена Арбитражным судом Москвы в октябре 2019 года. В картотеке арбитражных дел среди кредиторов указаны: Промсвязьбанк, "Рексофт", "Техносерв АС", "САП СНГ", "Агора Ресорсез", "Амурсофт Консалтинг".

"Техносерв Консалтинг" - российская IT-компания. Компания была частью группы "Техносерв", основанной в 90-х годах братьями Ананьевыми. В конце 2017 года после начала санации Промсвязьбанка братья разделили активы, и "Техносерв" перешел Алексею Ананьеву. Летом 2018 года совладельцем группы "Техносерв" стал банк ВТБ, выкупив 40% у Алексея Ананьева. На базе активов "Техносерва" в настоящее время развивает бизнес IT-группа Т1 (ВТБ не является ее акционером).

Однако ООО "Техносерв Консалтинг" не вошло в периметр сделки по покупке активов Алексея Ананьева и не является частью группы Т1, сказали "Интерфаксу" в ООО. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Техносерв Консалтинг" принадлежит австрийской New Frontier Solutions GMBH.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году чистый убыток ООО "Техносерв Консалтинг" составил 2,5 млн рублей против чистой прибыли в 21,7 млн рублей в 2020 году.

Техносерв консалтинг Алексей Ананьев Арбитражный суд Москвы New Frontier Solutions Промсвязьбанк ВТБ
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