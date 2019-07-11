"Техносерв" связала обыски в IT-компании с работой команды прежнего собственника

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - IT-компания "Техносерв" подтвердила следственные действия в офисе компании.

В пресс-службе компании сообщили, что проведение следственных действий в офисах "Техносерва" связано с деятельностью команды Алексея Ананьева. Как отмечается, предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили о задержании сотрудниками ФСБ замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова.

Отмечалось, что Иванова задержали в среду, 10 июля, а в понедельник обыски прошли по нескольким адресам. В частности, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. По словам источника, на программу было выделено более 1 млрд рублей.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, уголовное дело находится в производстве СКР, добавил собеседник агентства.

Пресс-служба IT-компании "Редсис" также подтвердила "Интерфаксу" обращение правоохранительных органов в компанию. "10 июля 2019 года в ООО "Редсис" обратились правоохранительные органы с запросом, относящимся к ведению компанией хозяйственной деятельности. В ответ на поступивший запрос ООО "Редсис" предоставило все необходимые документы", - сообщил представитель пресс-службы.

В "Редсисе" отметили, что у органов власти нет претензий к компании. "Редсис" является многолетним партнером ПФР в части разработки, внедрения и сопровождения IT-систем и ПО.

Компания "Редсис" специализируется на IT-услугах для бизнес-структур, государственных органов и силовых служб. Среди заказчиков компании на ее сайте указаны министерство обороны РФ, Пенсионный фонд РФ, ОАО "Электронная Москва", РЖД, ФТС, Гознак, Ростехнадзор, "Ростелеком", Россельхозбанк и крупные коммерческие компании.

ООО "Группа Техносерв" с декабря 2018 года возглавляет Дмитрий Трошенков, который заменил на этом посту Алексея Ананьева. Ананьев является владельцем компании ООО "ТС-Холдинг", через которую владеет 49,99% ООО "Группы Техносерв". Еще 40% группы с июня 2018 года владеет банк ВТБ, оставшиеся 10,01% "Техносерва" принадлежат ООО "Ризус-проект", которой владеет кипрская Anavoya Holdings Limited.

Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили свои бизнес-активы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк в конце 2017 года. О разделении активов Алексей Ананьев сообщил в феврале 2018 года. Тогда он стал владеть "Техносервом" и всем, что касалось информационных технологий, Дмитрий Ананьев - "Промсвязькапиталом".

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, кредитная организация была передана в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе ПСБ создается банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. До начала санации ПСБ контролировался братьями Ананьевыми.