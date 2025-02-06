Владельцы IT-холдинга Т1 увеличивают уставный капитал компании до 100 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Владельцы ООО Т1 (IT-холдинг, в состав которого входит 21 IT-компания) приняли решение об увеличении уставного капитала компании до 100 млн рублей и о преобразовании ООО в АО, говорится в материалах компании.

Эти решения участники ООО приняли 5 февраля.

"Реорганизовать общество с ограниченной ответственностью Т1 (далее - ООО "Т1") в форме преобразования в акционерное общество Т1", - говорится в материалах компании. - <...> увеличить уставный капитал общества за счет имущества общества на общую сумму в размере 99,983 млн рублей. Размер уставного капитала общества после его увеличения составит 100 млн рублей".

При этом предусматривается, что при повышении уставного капитала будет увеличена номинальная стоимость долей всех владельцев компании без изменения размеров их долей.

Также владельцы Т1 избрали гендиректором будущего АО действующего руководителя компании - Алексея Фетисова.

Как сообщалось, выручка IT-холдинга Т1 по МСФО в 2023 году составила 222,9 млрд рублей (с НДС), что на 34% больше аналогичного показателя 2022 года. Показатель EBITDA составил 84,82 млрд рублей (рост в 1,8 раза). Тогда же компания отмечала, что наибольшая доля в структуре выручки холдинга приходится на продажу ПО и ИТ-оборудования (45 млрд рублей), а также услуг по разработке ПО (33 млрд рублей).

По данным ЕГРЮЛ, на начало 2025 года Т1 напрямую владеет 21 IT-компанией, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", "Т1 Клауд", "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Некоторые из них сами являются группами компаний или владеют различными долями в других IT-компаниях.

Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ.

Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, Т1 на 37,18% принадлежит ООО "Сирокко Технолоджи" (ранее владельцем этой компании являлась Юлия Манкос, а в настоящее время - само Т1). Еще 44,87% принадлежат ООО "Специализированное финансовое общество Вектор Технологий", владельцем которого является фонд "Вектор Технологий", которым руководит Манкос. Оставшиеся 17,94% Т1 принадлежат ЗПИФ "Ось", которым управляет ООО УК "НРК-Капитал".