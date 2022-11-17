Приставы принудительно взыскивают с TikTok 6 млн руб. штрафов за ЛГБТ-пропаганду

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские приставы завели еще одно дело против компании TikTok о принудительном взыскании 2 млн рублей штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей.

Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), новое исполнительное производство заведено на основании решения судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 11 августа этого года. Протокол в отношении TikTok составлен за видео, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее ФССП завела против TikTok два дела о принудительных взысканиях по решениям суда, оштрафовавшего компанию на 1 млн руб. и 3 млн руб.

Таким образом, общая сумма, которую приставы намерены взыскать с TikTok, составляет 6 млн руб.