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TikTok грозит штраф до 4 млн руб. из-за отказа удалить контент с пропагандой ЛГБТ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Компании TikTok грозит административный штраф в размере до 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента, содержащего пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала мирового суда Таганского района Москво вторник.

"Протокол в отношении TikTok составлен на основании трех решений Росмолодежи за пропаганду сексуальных нетрадиционных ценностей, видеоролики с тематикой ЛГБТ, феминизмом и искаженным представлением традиционных сексуальных ценностей", - огласили материалы административного протокола в суде.

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Как сообщалось, в отношении TikTok Pte. Ltd. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной).

Таким образом, если TikTok признают виновным в нарушении российского законодательства, компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google также подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

TikTok
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