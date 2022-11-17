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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Песков заявил, что РФ наносит удары по объектам инфраструктуры Украины с военным потенциалом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров. "Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - сказал Песков.

Хроника 24 февраля – 17 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина
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