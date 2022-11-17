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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Минтранс сообщил, что число контейнерных поездов на Дальний Восток уже увеличено

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные контейнерные поезда в направлении Дальнего Востока уже ушли, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах форума "Транспортная неделя 2022".

"Те решения, которые вчера обсуждались, они все уже приняты. Сегодня уже реализовано решение по увеличению - ещё трех поездов контейнерных в направлении Дальнего Востока. Эти контейнерные поезда сейчас ушли из Центральной России, из Московской области. Через 10 дней они уже дойдут, увеличив тем самым объемы в экспортном направлении через Дальний Восток и, загрузившись обратно импортными грузами, они увеличат объем импорта контейнеров", - сообщил он, отвечая на вопрос.

"Плюсом к этому сейчас проведена работа - мы в пять раз увеличим отгрузку импортных контейнерных грузов с Дальнего Востока в направлении Центральной России", - добавил он.

16 ноября Минтранс предложил увеличить количество контейнерных поездов в направлении Дальнего Востока за счет сокращения вывоза угля. Это одно из предложений по стабилизации ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока, которые на совещании у президента перечислил министр транспорта Виталий Савельев.

Президент поддержал предложения Минтранса, но призвал учесть интересы всех участников процесса.

Минтранс Дальний Восток Московская область Валентин Иванов Виталий Савельев
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