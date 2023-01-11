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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Три дополнительных поезда для вывоза контейнеров с Дальнего Востока сохранят до конца 2023 года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает продлить до конца 2023 года решение о введении трех дополнительных контейнерных поездов в направлении Дальнего Востока.

"С учетом роста провозной способности Восточного полигона мы просим вас поддержать решение о трех дополнительных контейнерных поездах, которые мы планировали с вашего разрешения использовать до конца января, продлить до конца текущего года", - сказал Владимиру Путину глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.

"Мы рассматривали это предложение с Андреем Рэмовичем Белоусовым, он нас поддержал, при этом мы сохраним гарантированные объемы вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Якутии, Тувы и Бурятии как раз за счет дополнительных мощностей Восточного полигона", - добавил министр.

Предпосылок к падению спроса на услуги ввоза и вывоза контейнеров через порты Дальнего Востока он не видит.

По его словам, Минтранс совместно с РЖД и бизнес-сообществом прорабатывает дальнейшие варианты разрешения ситуации с учетом развития перевозок контейнеров в полувагонах, проводимой реконструкции Восточного полигона и увеличения объемов грузопотока через погранпереходы.

Количество контейнерных поездов с полувагонами с Дальнего Востока в феврале 2023 года планируется увеличить до пяти пар в сутки, отметил он.

"К середине апреля мы собираемся подготовить определенный набор мероприятий, который обеспечит ежесуточные отправки с Дальнего Востока контейнеров в объеме 6-6,5 тысяч", - добавил Савельев.

Минтранс Восточный полигон Дальний Восток Владимир Путин Виталий Савельев Андрей Белоусов РЖД
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