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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Работа фабрики "Норникеля" приостановлена из-за самосвала, повредившего трубопровод

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Работа Талнахской обогатительной фабрики "Норильского никеля" приостановлена из-за аварии с самосвалом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в пятницу утром возле городского полигона бытовых отходов "Байкал 2000".

"Водитель оператора полигона, осуществляющий вывоз городского бытового мусора, забыл опустить кузов самосвала и повредил эстакаду трубопроводов, в результате чего произошел порыв хвостопровода Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ). Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

На место выехали восстановительные бригады, экологическая служба компании.

"Для предотвращения воздействия на окружающую среду работа Талнахской обогатительной фабрика приостановлена. Место инцидента находится в промышленной зоне. Прорыв хвостопровода локализован", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в условиях низкой температуры жидкость из трубопровода распылилась на снег в виде наледи на территории до 1 тыс. кв. метров. Сейчас оперативные службы собирают и вывозят лед и снег с данной территории.

"Кратковременная остановка ТОФ не повлияет на выполнении производственных планов Заполярного филиала "Норникеля", - заверил представитель пресс-службы.

Норникель
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