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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Фабрика "Норникеля" возобновила работу после прорыва хвостопровода

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Талнахская обогатительная фабрика "Норильского никеля" возобновила работу, прерванную ранее в пятницу после прорыва хвостопровода в результате ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Фабрика запущена после кратковременной остановки. Очистка территории от пролившейся жидкости закончится в ближайшие часы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Предприятие останавливали, "чтобы "исключить воздействие на окружающую среду", отметил он.

Утром 18 ноября у городской свалки "Байкал 2000" водитель мусоровоза забыл опустить кузов самосвала и повредил эстакаду трубопроводов, в результате чего прорвался хвостопровод Талнахской обогатительной фабрики. Никто не пострадал, а жидкость из трубопровода распылилась на снег в виде наледи на территории до 1 тыс. кв. метров.

Норникель Талнахская фабрика Норильск
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