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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В МЧС оценили количество беженцев с Украины и Донбасса в 4,79 млн с февраля

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Россию с февраля прибыли более 4,79 млн беженцев с Украины и из Донбасса, в том числе более 712 тысяч детей, сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Военная операция на Украине

По его словам, сейчас в 59 регионах страны развернуты свыше 850 пунктов временного размещения, в них проживают более 41 тысячи беженцев, в том числе свыше 12 тысяч детей.

Супруновский также сообщил, что выплаты вынужденным переселенцам с Украины составили 11,1 млрд рублей. "За единовременной материальной помощью обратились более 1 млн 190 тысяч человек", - отметил замминистра.

Для жителей новых территорий грузовики МЧС доставили свыше 152 тысячи тонн гуманитарной помощи.

МЧС Украина Донбасс Анатолий Супруновский
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