Песков сообщил, что о саммите Россия-США речи пока не идет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пока о саммите РФ и США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент о саммите речи не идет", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли возможность встречи президентов России и США после переговоров, посвященным Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), которые планируется провести в Каире в конце ноября-начале декабря.