Российско-американские контакты по ДСНВ пройдут в Каире в конце ноября-начале декабря

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российско-американские контакты в рамках двусторонней комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) состоятся в Каире с 29 ноября по 6 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Предстоят еще контакты у нас с американцами по другим линиям, в том числе в рамках так называемой двусторонней консультативной комиссии по договору о СНВ, это с 29 ноября по 6 декабря мероприятие пройдет в Каире", - сказал он в четверг в интервью RTVI.