Песков после приговора суда Гааги выразил сожаление из-за недопуска России к делу о крушении MH17

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили в связи с оглашенным накануне приговором Окружного суда в Гааге на процессе о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году, что по-прежнему сожалеют из-за недопуска российских следователей к этому уголовному делу.

На просьбу журналистов прокомментировать вердикт суда в Нидерландах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Здесь очень важный посыл в том, что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла и не была допущена к тому расследованию, которое проводилось".

"Мы убеждены, что отстранение российской стороны от этого процесса, по меньшей мере, не способствовало объективности этого расследования", - добавил представитель Кремля.

Что касается оценки самого судебного решения, то, как заметил Песков, "сначала необходим глубокий анализ".

17 ноября Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко причастными к крушению пассажирского самолета Malaysia Airlines в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Четвертый подсудимый - россиянин Олег Пулатов - судом оправдан. Виновных суд заочно приговорил к пожизненным срокам и выплате 16 млн евро семьям погибших.

В крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донецком погибли 298 человек. Расследование причин катастрофы проводила совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.