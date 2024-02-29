Нидерланды потратили более 166 млн евро в связи с катастрофой рейса MH17

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов на данный момент потратило более 166 млн евро на проведение расследования и другие процедуры, связанные с крушением рейса Malaysia Airlines MH17 летом 2014 года в Донбассе и его последствиями, сообщает издание NL Times со ссылкой на доклад нидерландской Счетной палаты.

Аудиторы сделали эту оценку по заказу правительства. В нее не включены расходы отдельных граждан и компаний, а "страдания родственников погибших не имеют денежного эквивалента", отмечается в докладе.

В общей сумме учтены затраты на организацию кризисных мероприятий, репатриацию тел погибших, расследование причин крушение и организацию суда над обвиняемыми. В частности, ближайшие родственники погибших в 2023 году получили около 16,5 млн евро компенсаций, сообщает АР, ссылаясь на этот же доклад. Агентство напомнило, что суд возложил обязанность выплатить эти компенсации троим осужденным по делу об этой катастрофе (17 ноября 2022 года окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, и украинца Леонида Харченко виновными по делу о крушении рейса MH17 и заочно приговорил их к пожизненному заключению).

Судебный процесс и предшествовавшее ему масштабное международное расследование обошлись королевству в общей сложности более чем в 87 млн евро.

NL Times пишет, что сразу после катастрофы Нидерланды задействовали план антикризисного управления, что обошлось в 8,6 млн евро. Репатриация и опознание тел погибших обошлись более чем в 31 млн евро, а международное судопроизводство и дипломатия - в 5,7 млн евро. Кроме того, 8,1 млн евро потратили на организацию памятных мероприятий. Еще 1,6 млн евро пошли на "прочие расходы", включая архивирование информации о MH17.

По данным AP, нидерландские власти заказали аудит этих расходов, поскольку они намерены требовать компенсации от России в рамках разбирательство, которое Нидерланды и Австралия инициировали в ICAO.

Представители российского руководства отвергают утверждения о причастности России к этой катастрофе.