Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, и украинца Леонида Харченко виновными по делу о крушении самолета Boeing-777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, и заочно приговорил их к пожизненному заключению.

"Суд считает (...), что только высшая мера наказания будет достаточной для обвиняемых. Суд назначает пожизненное наказание Гиркину, Дубинскому и Харченко", - говорится в решении суда.

В то же время россиянин Олег Пулатов признан невиновным в причастности к катастрофе и оправдан.

Решение об оправдании Пулатова было принято, поскольку не было доказано, что Пулатов имел отношение к запуску из зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, по мнению следствия, был сбит самолет. В то же время, остальные фигуранты дела являются "соучастниками преступления", объявили в суде.

Ни один из фигурантов дела не присутствовал на суде. Интересы Пулатова представляла команда голландских адвокатов, сам он дал показания на видео, которое было продемонстрировано в ходе суда. Дубинский, Харченко и Гиркин не были представлены в процессе.

По приговору Гиркин, Дубинский и Харченко также обязаны выплатить не менее 16 млн евро в качестве компенсации.

Согласно решению суда, ЗРК "Бук" был привезен на подконтрольную Донецкой народной республике территорию из России, и был отправлен обратно, когда самолет был сбит. При этом, отмечается в приговоре, целью запуска ракеты был военный самолет, а попадание по гражданскому воздушному судну оказалось ошибкой.

Фигуранты дела могут обжаловать решение суда в течение двух недель.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Расследование вела совместная следственная группа с участием представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых: Гиркина (Стрелкова), Дубинского, Пулатова и Харченко.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малайзийского авиалайнера на востоке Украины.