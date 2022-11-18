РФ оспорит решение США о нерыночном статусе в ВТО при использовании этого в антидемпинговом расследовании

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия вряд ли сможет оспорить решение США о нерыночном статусе российской экономики в американских судах, но может оспорить в ВТО, особенно в случае использования США этого решения при антидемпинговом расследовании. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на полях саммита АТЭС.

"Тему рыночного статуса мы обсуждаем с американцами уже давно, решение они приняли. Оспорить это в американском суде в нынешних условиях вряд ли получится. Соответственно, это можно оспорить напрямую в ВТО, можно начать процедуру оспаривания", - ответил он на вопрос о планах оспаривания этого решения США.

"Здесь вопрос состоит в том, что спор по рыночному статусу и отзывам можно будет начинать только в том случае, если сама эта методика будет применена на практике. Они приняли общее решение, когда они будут принимать решение в рамках антидемпингового расследования на основании этой методики, тогда в ВТО будет гораздо проще оспаривать. Отменять само теоретическое решение крайне сложно", - прокомментировал Ильичев вопрос, когда это можно будет оспорить в ВТО.

Как сообщалось, американский Минторг 11 ноября сообщил, что по итогам проведенного расследования принял решение, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой (США признали экономику РФ рыночной в апреле 2002 года) для целей закона об антидемпинговых пошлинах, а статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный.