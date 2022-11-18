СКР возбудил дело по факту расстрела пленных российских солдат

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Военные следователи расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными после расстрела пленных российских солдат, сообщает Следственный комитет РФ.

"Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного п. "а", "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении СК РФ в его телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что в настоящий момент военными следователями "принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео".

В СК напомнили, что в пятницу "в различных телеграм-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики".

"В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу министерство обороны РФ сообщило, что армия Украины казнила более 10 российских военнослужащих.