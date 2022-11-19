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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ

В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывают ООН и правозащитников Азии, Африки и Латинской Америки создать международную комиссию для расследования преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими, сообщила в субботу пресс-служба СПЧ.

"Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

Как отмечают авторы документа, "осознавая, что наши призывы к европейским правозащитникам могут остаться без ответа или же их оценки могут подвергаться корректировке из-за давления со стороны европейских политиков, что уже неоднократно происходило, наше обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки".

Члены СПЧ напомнили о двух видео, распространенных в минувшую пятницу в телеграм-каналах, на которых, предположительно, показан расстрел российских военнопленных украинскими военнослужащими. Аналогичный инцидент был также запечатлен на видео в марте 2022 года.

"Без поддержки со стороны международного правозащитного сообщества убийцы могут остаться безнаказанными, и подобные преступления будут совершаться и впредь", - считают члены комиссии СПЧ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой осудить происходящее на опубликованных в пятницу видео и потребовать расследования событий.

Также о намерении направить видео в международные организации сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

В пресс-службе Минобороны России произошедшее назвали "намеренным и методичным убийством" и заявили, что это не является единичным случаем военных преступлений со стороны ВСУ.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении украинских военных об убийстве и жестоком обращении с военнопленными после публикации видео.

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что изучают данные видео.

Украина СПЧ ООН
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