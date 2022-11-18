Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Минобороны РФ сообщило о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили учебные полеты на Дальнем Востоке, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС", - говорится в сообщении.

"Для выполнения лётной смены наряду с опытными экипажами к пилотированию и навигации привлекался молодой лётный состав из числа выпускников лётных и штурманских училищ", - отмечается в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Минобороны Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст расширил списки иноагентов

Минюст расширил списки иноагентов

Что произошло за день: пятница, 18 ноября

Военная операция на Украине

СКР возбудил дело по факту расстрела пленных российских солдат

Белоусов ожидает спад ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,8-3%

Военная операция на Украине

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году

Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Опытное в ДНР

Две украинские НПО признаны нежелательными в РФ

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });