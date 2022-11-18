Минобороны РФ сообщило о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили учебные полеты на Дальнем Востоке, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС", - говорится в сообщении.

"Для выполнения лётной смены наряду с опытными экипажами к пилотированию и навигации привлекался молодой лётный состав из числа выпускников лётных и штурманских училищ", - отмечается в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.