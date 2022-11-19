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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме на Сахалине выросло до семи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Из завалов обрушенной части пятиэтажного дома в Тымовском извлекли тела семерых погибших, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он написал в своем телеграм-канале, что, по последней информации, трое из семи погибших - это дети.

Поиски еще трех человек продолжаются.

В субботу в сахалинском поселке Тымовское в угловом подъезде пятиэтажки прогремел взрыв бытового газа. Причиной ЧП мог стать неисправный газовый баллон.

В результате взрыва, по разным данным, пострадали от 6 до 10 человек. В настоящее время продолжается разбор завалов и поиски людей.

Сахалин Валерий Лимаренко
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