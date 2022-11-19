Число жертв взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до восьми

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На месте обрушения подъезда пятиэтажки на Сахалине обнаружили тело восьмого погибшего, сообщили "Интерфаксу" в субботу в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тымовского городского округа.

"Извлечено тело восьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, еще семь человек пострадали.

Тем временем под завалами могут оставаться люди. Связи с ними нет. Спасатели продолжают поиски.

Чуть позже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также сообщил о восьми погибших, найденных при разборе завалов части дома в поселке Тымовском.

"Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, взрыв произошел в субботу в угловом подъезде пятиэтажки в поселке Тымовском, обрушилось пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва называет неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).