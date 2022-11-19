Причиной взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине мог быть неисправный баллон

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Неисправный баллон мог спровоцировать взрыв, который привел к обрушению пяти этажей в жилом доме на Сахалине, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным произошла детонация газового баллона на балконе одной из квартир. Перепады температур могли способствовать его разгерметизации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу в городе Тымовск Сахалинской области в угловом подъезде взорвался бытовой газ, обрушилось пять этажей. По данным МЧС, под завалами могут находиться 6 человек. На месте происшествия работают спасатели.