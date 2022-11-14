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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Военные РФ сообщили, что взяли под полный контроль село Павловка в ДНР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что российскими войсками взято под полный контроль село Павловка в Донецкой народной республике (ДНР).

"14 ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны России.

О том, что российские войска завершают операцию по взятию под контроль Павловки, сообщил командующий российской группировкой в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу. Доклад Суровикина показал 9 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

13 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что украинские подразделения контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское "безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции".

13 ноября Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении в ходе наступления российских войск полностью взят под контроль поселок Майорск.

Хроника 24 февраля – 14 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
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