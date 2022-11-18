Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Опытное в ДНР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенный пункт Опытное в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"В Донецкой народной республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск", - заявил он.

По словам Конашенкова, ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.

"Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей", - сказал он.

14 ноября Минобороны РФ заявило, что село Павловка взято российскими войсками под контроль.

15 ноября Конашенков сообщил, что после взятия Павловки российские войска ведут наступление. "В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин", - сказал в тот день Конашенков.

16 ноября он сообщил, что украинской армии не удалось остановить продвижение российских войск на донецком направлении.

17 ноября Конашенков проинформировал, что дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР взята под полный контроль российских войск.