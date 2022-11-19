Надвижка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Строители завершили надвижку всех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста. На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ", - написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнили журналистам в Росавтодоре, все пролетные строения займут свое проектное положение на следующей неделе, после этого специалисты приступят к восстановлению поврежденных инженерных систем.

"В конце ноября здесь начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона. В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", - заявил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов, которого цитируют в Росавтодоре.

По его словам, уже идет подготовка к ремонту левой стороны мостового полотна. С заводов-изготовителей началась поставка новых партий металлоконструкций, специалисты приступили к укрупнительной сборке пролетов.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что приостановленное на полдня из-за проведения ремонтных работ движение по Крымскому мосту открыли в субботу.