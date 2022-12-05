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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста

Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста
Завершение установки пролетов на автодорожной части Крымского моста
Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре, открыто в понедельник утром, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань".

"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур через Керченский пролив доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Крымский мост
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