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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта
Восстановление поврежденных пролетных строений Крымского моста 8 ноября
Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное на полдня из-за проведения ремонтных работ движение по Крымскому мосту открыли в субботу, сообщает Минтранс РФ.

"Сегодня в 15:10 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что движение по мосту будет приостановлено в субботу с 4:00 до 16:00 по Москве.

Мост уже закрывали на 12 часов 8, 12 и 16 ноября. В эти дни строители надвинули три новых пролета автомобильной части.

ЧП на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились несколько пролетов автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур в Крым доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 октября – 19 ноября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крым Крымский мост
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