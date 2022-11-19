Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта

Восстановление поврежденных пролетных строений Крымского моста 8 ноября Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное на полдня из-за проведения ремонтных работ движение по Крымскому мосту открыли в субботу, сообщает Минтранс РФ.

"Сегодня в 15:10 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что движение по мосту будет приостановлено в субботу с 4:00 до 16:00 по Москве.

Мост уже закрывали на 12 часов 8, 12 и 16 ноября. В эти дни строители надвинули три новых пролета автомобильной части.