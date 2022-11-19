Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное на полдня из-за проведения ремонтных работ движение по Крымскому мосту открыли в субботу, сообщает Минтранс РФ.
"Сегодня в 15:10 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что движение по мосту будет приостановлено в субботу с 4:00 до 16:00 по Москве.
Мост уже закрывали на 12 часов 8, 12 и 16 ноября. В эти дни строители надвинули три новых пролета автомобильной части.
ЧП на Крымском мосту
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились несколько пролетов автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".
Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур в Крым доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.