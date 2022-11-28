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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Запущенный с Плесецка военный спутник "Космос-2564" вышел на орбиту

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Космический аппарат в интересах Минобороны России, запущенный ранее с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли "Союз-2.1б" на сопровождение.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - заявили в ведомстве.

Спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2564".

С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в Минобороны России.

Информация о космическом аппарате была внесена офицерами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в 18:17 мск.

Минобороны РФ Плесецк
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