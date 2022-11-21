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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Военные РФ сообщили об уничтожении группы диверсантов ВСУ в Херсонской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

Он также сообщил о срыве попытки украинских подразделений провести контратаку на южно-донецком направлении.

"На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка ", - сказал Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что в районе Краматорска в ДНР уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.

Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах", - заявил Конашенков.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

"Кроме того, перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель Минобороны.

Хроника 24 февраля – 21 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина Днепр Херсонская область
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