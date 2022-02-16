Мосгордума одобрила установку памятников Андрею Сахарову и Фиделю Кастро

Памятник академику Сахарову поставят на площади Гагарина, монумент лидеру Кубы - на Соколе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы проголосовали за установку в столице памятников академику Андрею Сахарову и кубинскому лидеру Фиделю Кастро, сообщил спикер собрания Алексей Шапошников.

"Они были символами XX века, ориентирами для нескольких поколений своих соотечественников, которые оставили значимый след в мировой истории", - отметил он.

По словам Шапошникова, депутаты также одобрили увековечение памяти генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, который руководил 33-й армией на Наро-Фоминском направлении при обороне Москвы в 1941 году и во время Ржевско-Вяземской операции 1942 года.

11 февраля инициативы по установке памятников Сахарову и Кастро одобрила комиссия Мосгордумы по культуре.

Памятник Сахарову будет установлен за счет средств Фонда сохранения культурного наследия на площади Гагарина, на бульваре на бульваре между зданием президиума Российской академии наук и Нескучным садом. На это будет выделено 20 млн рублей.

Поставить памятник Кастро на площади его имени в районе Сокол предложило Российское военно-историческое общество (РВИО), оно же выделит на это 20 млн рублей.