Путин назвал Фиделя Кастро одним из самых ярких лидеров ХХ века

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал основателя современного кубинского государства Фиделя Кастро легендарной личностью и напомнил, что тот посвятил свою жизнь борьбе за свободу угнетенных народов.

"Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20 века. По-настоящему легендарной личностью", - сказал Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в московском районе Сокол.

"В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени - времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму", - продолжил президент.

Открытие памятника Кастро приурочено к визиту в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Путин и Бермудес приехали на площадь Фиделя Кастро на разных машинах. Путин встретил своего коллегу и подарил букет его жене. Затем началась церемония.

Диас-Канель поблагодарил российскую сторону и скульпторов за инициативу создания памятника Фиделю Кастро. Поставить этот памятник предложило руководство российского Минобороны, идею поддержало Российское военно-историческое общество. Мосгордума в феврале 2022 года решила, что памятник будет поставлен на Новопесчаной улице за счет средств РВИО. РВИО провело закрытый конкурс и из 11 работ выбрало проект скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

Трехметровый бронзовый памятник установлен в сквере на Новопесчаной улице. Кастро в военной форме, куртке нараспашку и в традиционном берете стоит на каменной глыбе с надписью "CUBA". Как говорилось в справочных материалах пресс-службы Кремля, образ призван отразить героический путь человека, отстаивавшего права и свободы в своей стране.

"Личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами. Фидель очень хорошо понимал сущность отношений братства, объединяющих наши страны", - сказал президент Кубы и добавил, что новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией.

Он напомнил, что Фидель Кастро всегда имел теплые отношения с советскими и российскими лидерами, восхищался космонавтами Валентиной Тершковой и Юрием Гагариным, силой духа советского народа в годы Великой Отечественной войны, придавал особенное значение роли России в мировой политике.

Установленный памятник Диас-Канель назвал данью дружбе между двумя странами.

Фидель Кастро - один из лидеров кубинского революционного движения, руководивший Кубой с 1959 по 2008 год. Он умер в 2016 году.