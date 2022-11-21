Переговоры о цене газа для Белоруссии на 2023 год продолжаются

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия продолжают переговоры о цене поставок газа для Белоруссии в 2023 году, сообщил "БелТА" белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Сейчас ведется работа по определению ценовых условий поставки газа в 2023 году и подготовка принципов функционирования рынка на перспективу. Будут созданы условия для формирования объединенного рынка газа Союзного государства", - сказал он.

Белоруссия с весны 2022 года перешла на расчеты за газ в российских рублях, но цену Минск и Москва не разглашают. В 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за тысячу кубометров.