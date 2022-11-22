Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Апелляционный суд признал законным приговор экс-директору "Открытой России" Пивоварову

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ организацией - ИФ) Андрею Пивоварову, получившему четыре года колонии за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Ленинского районного суда Краснодара от 15 июля 2022 года в отношении Пивоварова оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили агентству в суде во вторник.

Защита Пивоварова просила апелляционный суд отменить приговор и вынести новый - оправдательный.

Пивоваров был приговорен к четырем годам в колонии общего режима с запретом заниматься политической деятельностью в течение восьми лет за организацию деятельности признанной нежелательной в РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Он был задержан в начале июня 2021 года, свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не признал.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на Проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в соцсетях призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия"

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В ведомстве посчитали, что НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.

Андрей Пивоваров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации из Армянска

ФСБ в октябре выявила почти 70 нелегальных "оружейников" в 31 регионе РФ

Что произошло за день: понедельник, 21 ноября

ЦБ определил условия вывоза более $10 тыс. в валюте уполномоченными банками и ВЭБ.РФ

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Путин подписал закон о едином пособии гражданам с детьми и беременным

Путин подписал закон о едином пособии гражданам с детьми и беременным
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });