Апелляционный суд признал законным приговор экс-директору "Открытой России" Пивоварову

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ организацией - ИФ) Андрею Пивоварову, получившему четыре года колонии за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Ленинского районного суда Краснодара от 15 июля 2022 года в отношении Пивоварова оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили агентству в суде во вторник.

Защита Пивоварова просила апелляционный суд отменить приговор и вынести новый - оправдательный.

Пивоваров был приговорен к четырем годам в колонии общего режима с запретом заниматься политической деятельностью в течение восьми лет за организацию деятельности признанной нежелательной в РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Он был задержан в начале июня 2021 года, свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не признал.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на Проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в соцсетях призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия"

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В ведомстве посчитали, что НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.