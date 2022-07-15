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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU -Ленинский районный суд Краснодара признал виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ организацией) Андрея Пивоварова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Он также лишен права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием информационной телекоммуникационной сети интернет в течение восьми лет.

Приговор будет обжалован, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин.

Гособвинитель просил приговорить его к пяти годам колонии и запретить ему избираться в органы власти на срок восемь лет. Пивоваров вину не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Следствие считает, что он руководил нежелательной организацией, что выразилось в виде размещения 30 постов на его публичной странице в соцсети. По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в соцсетях призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.

Пивоваров был задержан в начале июня 2021 года: его сняли с самолета перед вылетом из Петербурга и доставили в Краснодар, где он был помещен под стражу.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.

Андрей Пивоваров Краснодар Ленинский суд Открытая Россия Генпрокуратура Сергей Бадамшин
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