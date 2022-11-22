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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Участникам СВО будет засчитываться двойной пенсионный стаж

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Стаж для назначения страховых пенсий участникам специальной военной операции будет засчитываться в двойном размере, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах", - сказал он во вторник на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Михаил Мишустин ВС РФ
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